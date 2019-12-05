Парламент Валенсії визнав Голодомор геноцидом

У парламенті Валенсійської автономії Іспанії у середу розглянули питання визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Валенсійські депутати одноголосно ухвалили постанову «Про підвищення обізнаності та засудження великих злочинів ХХ століття, яким був Голодомор 1932-1933 років», повідомляє кореспондент Укрінформу.

У своїх виступах представники всіх фракцій погодилися з оцінкою Голодомору як геноциду.

Крім того, у засіданні законодавчого органу цього суб’єкта Іспанії взяла участь генеральний консул України Оксана Драмарецька. Також були присутні півтора десятка діячів української громади, з якими зустрівся голова валенсійського парламенту Енрік Морера.

У мотиваційній частині постанови йдеться про «найрішучіше засудження нелюдських та геноцидних дій, здійснених тоталітарним режимом Сталіна».

Резолютивна частина документа закликає виконавчу владу сприяти «пізнанню та осуду Голодомору - разом із великими злочинами XX століття, диктатурами, формами репресій та знищення людських життів - щоб пам’ять про ці події слугувала попередженням для нинішніх та майбутніх поколінь валенсійців».

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Як ідеться в ухваленій постанові, валенсійський Женералітат (уряд) у тримісячний термін має повідомити парламентський комітет з прав людини про вжиті заходи в цьому напрямку.

Підготовкою та просуванням постанови займалася ГО Instituto 9 de Mayo в рамках розпочатого рік тому спільного проєкту з Генконсульством України в Барселоні.

За словами представників цієї громадської організації Пабло Хіля та Андрія Якубува, «ухвалене рішення ставить питання про наступні дії тутешньої влади, які ми будемо підтримувати, зокрема забезпечення відомостей про Голодомор в освітянській мережі, чого немає досі».

Як повідомлялося, у 2010 році комітет з питань освіти Конгресу депутатів Іспанії відхилив пропозицію, подану каталонською партією, про включення інформації щодо Голодомору до навчальних програм. Раніше, до 75-х роковин Голодомору, також на пропозицію каталонської партії, жертви штучного голоду були вшановані іспанським парламентом – без визнання цих подій геноцидом. Читайте також: У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору

На регіональному рівні в Іспанії, крім Валенсійської автономії, Голодомор визнаний геноцидом парламентами Країни Басків (2003), Каталонії (2007) та Балеарських островів (2007).

Валенсійське співтовариство (історично – Королівство Валенсія) відновило свою автономію у 1982 році. Столиця суб’єкту – Валенсія – є третім, після Мадрида та Барселони, містом Іспанії.