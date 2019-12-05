Парламент Валенсії визнав Голодомор геноцидом
Валенсійські депутати одноголосно ухвалили постанову «Про підвищення обізнаності та засудження великих злочинів ХХ століття, яким був Голодомор 1932-1933 років», повідомляє кореспондент Укрінформу.
У своїх виступах представники всіх фракцій погодилися з оцінкою Голодомору як геноциду.
У мотиваційній частині постанови йдеться про «найрішучіше засудження нелюдських та геноцидних дій, здійснених тоталітарним режимом Сталіна».
Резолютивна частина документа закликає виконавчу владу сприяти «пізнанню та осуду Голодомору - разом із великими злочинами XX століття, диктатурами, формами репресій та знищення людських життів - щоб пам’ять про ці події слугувала попередженням для нинішніх та майбутніх поколінь валенсійців».
Як ідеться в ухваленій постанові, валенсійський Женералітат (уряд) у тримісячний термін має повідомити парламентський комітет з прав людини про вжиті заходи в цьому напрямку.
За словами представників цієї громадської організації Пабло Хіля та Андрія Якубува, «ухвалене рішення ставить питання про наступні дії тутешньої влади, які ми будемо підтримувати, зокрема забезпечення відомостей про Голодомор в освітянській мережі, чого немає досі».
На регіональному рівні в Іспанії, крім Валенсійської автономії, Голодомор визнаний геноцидом парламентами Країни Басків (2003), Каталонії (2007) та Балеарських островів (2007).
Валенсійське співтовариство (історично – Королівство Валенсія) відновило свою автономію у 1982 році. Столиця суб’єкту – Валенсія – є третім, після Мадрида та Барселони, містом Іспанії.