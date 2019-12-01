У Сеулі відслужили панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні

У Сеулі відбулася панахида за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Корея.

"1 грудня у православному соборі Св. Миколи Чудотворця в місті Сеул відбулася панахида за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років. Разом з митрополитом Кореї Амвросієм пам’ять про жертв штучного голоду вшанували молитвою посол України з дружиною, посол Ізраїлю, представники посольств Азербайджану та Грузії, працівники посольства, українці Кореї та місцева церковна громада", - зазначається у повідомленні.

Фото: korea.mfa.gov.ua