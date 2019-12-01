У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору

Біля Соловецького каменю у столиці Росії Москві 30 листопада навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі відбулася акція пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передає Російська служба Радіо Свобода на акцію, узгоджену з владою, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба. Кілька людей були загорнуті у прапори Росії, України та Казахстану.

Акція тривала з 16-ї до 17-ї години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання і символічно з’їли по шматку хліба.

Заявленою була кількістю учасників до 30 осіб. Організаторами виступили партія ПАРНАС і громадський рух «Декомунізація».

Нагадаємо: у 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що «жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей». Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

Фото: ТАСС