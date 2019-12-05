Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив хвилину мовчання через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок якої одна особа загинула, а ще 14 вважаються зниклими.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі знають про ту трагедію, яка трапилася в Одесі. Загинула одна людина. На жаль, 14 осіб незрозуміло де знаходяться, скоріш за все, під завалами. Це трагедія для держави, трагедія для батьків для рідних. Я думаю, що тут слова зайві. Прошу хвилину мовчання. І будемо сподіватися, що все ж, буде диво", - сказав спікер.

Як повідомлялося, зранку 4 грудня в Одесі на третьому поверсі шестиповерхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. м².

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Внаслідок пожежі одна особа загинула, а ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський доручив місцевій владі в Одесі надати допомогу постраждалим і з’ясувати причини трагедії.