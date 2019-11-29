Суспільному збільшили бюджет на 70%

Суспільному збільшили бюджет на 70%

Укрінформ
Бюджет Суспільного мовника збільшений на 70%, тому грошей вистачить на виробництво та закупівлю якісного продукту.

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у п'ятницю на пресконференції в Укрінформі.

"На сьогодні бюджет Суспільного мовника збільшений на 70%, і він складає 1 мільярд 700 мільйонів. Тобто, у Суспільного мовника є гроші на те, щоб купляти. Це перше. І він буде купляти. По друге, у суспільного мовника є гроші на те, щоб виробляти", - сказав Бородянський.

Читайте також: Бородянський хоче дізнатися, чи ефективно продюсери витрачають гроші Держкіно

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр неодноразово наголошував на тому, що Суспільний мовник зобов'язаний 50% бюджету, який отримує, витрачати на створення суспільно важливого контенту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-