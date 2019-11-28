У Мін’юсті ще думають, чи оскаржувати рішення ЄСПЛ про люстрацію
Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
"Зараз ми розглядаємо це питання. Ще рішення нема. Оскаржувати чи не оскаржувати - ми зараз збираємо інформацію, подивимося, які в нас є підстави... І чи є взагалі там підстави для оскарження, а там досить вузький перелік підстав для оскарження. Але ми розглядаємо, звісно, це питання", - сказав Ліщина.
Він додав, що оскаржити можна до січня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі ухвалив рішення, яким постановив, що звільнення державних службовців на підставі Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.
Зокрема, у рішення ЄСПЛ зазначається, що закон про люстрацію порушує дві статті Європейської конвенції з прав людини - № 6 (право на справделивий суд) та № 8 (право на повагу до приватного життя).
ЄСПЛ постановив, що Україна має сплатити кожному із 5 заявників 5000 євро на відшкодування моральної шкоди.
Рішення Суду ще не набуло чинності, адже сторони, включаючи державу Україна, яка попередньо програла справу, мають три місяці, щоб подати апеляції.