У Мін’юсті ще думають, чи оскаржувати рішення ЄСПЛ про люстрацію

У Міністерстві юстиції поки не визначилися, чи будуть оскаржувати рішення ЄСПЛ, яким він постановив, що звільнення державних службовців на підставі Закону України “Про очищення влади” (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"Зараз ми розглядаємо це питання. Ще рішення нема. Оскаржувати чи не оскаржувати - ми зараз збираємо інформацію, подивимося, які в нас є підстави... І чи є взагалі там підстави для оскарження, а там досить вузький перелік підстав для оскарження. Але ми розглядаємо, звісно, це питання", - сказав Ліщина.

Він додав, що оскаржити можна до січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі ухвалив рішення, яким постановив, що звільнення державних службовців на підставі Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

Зокрема, у рішення ЄСПЛ зазначається, що закон про люстрацію порушує дві статті Європейської конвенції з прав людини - № 6 (право на справделивий суд) та № 8 (право на повагу до приватного життя).

ЄСПЛ постановив, що Україна має сплатити кожному із 5 заявників 5000 євро на відшкодування моральної шкоди.

Рішення Суду ще не набуло чинності, адже сторони, включаючи державу Україна, яка попередньо програла справу, мають три місяці, щоб подати апеляції.