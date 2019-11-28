Детективи НАБУ вручили підозру Альперіну

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру особі, яку вважає керівником злочинної організації, що проводила махінації із розмитненням товарів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, дії підозрюваного, ймовірного керівника корупційної схеми, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Таким чином, кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам зросла до 11 осіб, уточнили у НАБУ.

У бюро нагадали, що 26 листопада повідомили про підозру 10 особам, серед яких семеро посадовців однієї з регіональних митниць та Державної фіскальної служби.

Водночас наголошується, що епізод, у причетності до якого підозрюються особи, — один із низки злочинів на митниці, які досліджує НАБУ. Загалом ідеться про зловживання, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн грн.

У межах цього розслідування, розпочатого НАБУ у жовтні 2017 року, детективи ініціювали накладення арешту на понад 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у грудні 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та закрили кримінальне провадження, проте його викрили "на гарячому". Цей факт задокументований та вже розслідуваний — обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася підкупити детективів НАБУ, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.

Розслідування всіх цих випадків детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

Як повідомлялося, 26 листопада НАБУ і САП затримали та оголосили підозру 10 особам, серед яких 7 посадовці ДФС та митниці, у справі про махінації із розмитненням товарів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації з виявлення корупціонерів від правоохоронців утік контрабандист Альперін, і закликав допомогти у його затриманні.

Своєю чергою адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит у САП.

У середу, 27 листопада, джерело у правоохоронних органах повідомило Укрінформу, що НАБУ затримало Альперіна, коли він з’явився на допит у САП.

У 2017 році Альперіна вже затримували детективи НАБУ. Він пропонував хабар у сумі 800 тис. дол. детективам НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

Печерський районний суд тоді заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тис. грн. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

18 травня 2018 року ГПУ повідомила, що завершила досудове розслідування проти Альперіна.