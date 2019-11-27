Курс

Курс "Основи сім'ї" можуть прибрати зі шкільних програм

Укрінформ
Висновки громадської антидискримінаційної експертизи курсу “Основи сім'ї”, який використовується як предмет за вибором у 10-11 класах, розгляне Науково-методична рада з питань освіти, до того моменту МОН просить призупинити викладання курсу.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки до Інституту модернізації змісту освіти, який опікується питанням шкільних підручників, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Висновки громадської антидискримінаційної експертизи курсу “Основи сім'ї”, який використовується як предмет за вибором у 10-11 класах, невідкладно розгляне Науково-методична рада з питань освіти. ...До моменту, поки Науково-методична рада з питань освіти не прийме рішення, МОН просить призупинити дію схвалення курсу для шкіл", - йдеться у повідомленні.

У МОН нагадали, що після звернення групи батьків у серпні 2019 року була проведена антидискримінаційна експертиза курсу "Основи сім'ї".

На думку батьків, окремі положення та цитати цього курсу видаються такими, що суперечать чинному законодавству та Конституції України.

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Оскільки законодавство не передбачає обов’язкової антидискримінаційної експертизи навчальних матеріалів, що використовуються за вибором, для експертної оцінки були залучені громадські експерти.

У листопаді 2019 року юридичний департамент МОН розпочав вивчення 5 незалежних експертних висновків щодо курсу.

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