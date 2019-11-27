Курс "Основи сім'ї" можуть прибрати зі шкільних програм

Висновки громадської антидискримінаційної експертизи курсу “Основи сім'ї”, який використовується як предмет за вибором у 10-11 класах, розгляне Науково-методична рада з питань освіти, до того моменту МОН просить призупинити викладання курсу.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки до Інституту модернізації змісту освіти, який опікується питанням шкільних підручників, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Висновки громадської антидискримінаційної експертизи курсу “Основи сім'ї”, який використовується як предмет за вибором у 10-11 класах, невідкладно розгляне Науково-методична рада з питань освіти. ...До моменту, поки Науково-методична рада з питань освіти не прийме рішення, МОН просить призупинити дію схвалення курсу для шкіл", - йдеться у повідомленні.

У МОН нагадали, що після звернення групи батьків у серпні 2019 року була проведена антидискримінаційна експертиза курсу "Основи сім'ї".

На думку батьків, окремі положення та цитати цього курсу видаються такими, що суперечать чинному законодавству та Конституції України.

Оскільки законодавство не передбачає обов’язкової антидискримінаційної експертизи навчальних матеріалів, що використовуються за вибором, для експертної оцінки були залучені громадські експерти.

У листопаді 2019 року юридичний департамент МОН розпочав вивчення 5 незалежних експертних висновків щодо курсу.