Хабар у €1,5 мільйона: шахраї "продавали" депутатський мандат

Затримані у Києві двоє чоловіків обіцяли жінці за 1,5 мільйона євро допомогти в отриманні мандата народного депутата.

Про це повідомляє поліція Києва.

"У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, розпочатих ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Замах на шахрайство) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, працівники слідчого управління поліції Києва спільно з представниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили двох чоловіків, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти 1 500 000 євро. У таку суму фігуранти оцінили свої “послуги” з вирішення питання в отриманні мешканкою столиці мандата народного депутата", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, шахраї запропонували свої “послуги” жінці, яка бере участь у конкурсі на заміщення посади на державній службі. Проте пропозиція викликала у клієнтки сумніви, і вона заявила у відповідні служби.

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Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов розповів, що зловмисників затримали після передачі першого траншу у розмірі 750 000 євро, що відбулася в районі станції метро “Чернігівська”.

За його словами, фігуранти, 1973 та 1951 років народження, мешкають у Києві, раніше судимі за різні злочини. Причому, старшого чоловіка правоохоронці місяць тому затримували за скоєння аналогічного злочину - він пообіцяв за 150 000 доларів посприяти у призначенні на посаду голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 000 гривень, яку він сплатив та опинився на волі.

Раніше прокуратура повідомила про викриття осіб, які обманом хотіли отримати 1,5 млн євро за сприяння у призначенні на політичну посаду. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 12 листопада детективи НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу Президента та її спільницю - ексзаступницю міністра культури (2011 р.) за вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Затримання відбулося після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол.

Згодом стало відомо, що затримані - директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлана Кондзеля та ексзаступник міністра культури Вікторія Ліснича.

Вищий антикорупційний суд застосував до керівниці одного з головних департаментів Офісу Президента України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.