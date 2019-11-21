СБУ блокувала діяльність нарколабораторій на Київщині та Черкащині

Діяльність трьох нарколабараторій, організованих учасниками міжрегіонального угруповання, із виробництва прекурсорів та амфетаміну блокувала Служба безпеки України в Черкаській та Київській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Виробничі потужності” організатори облаштували на території власних домогосподарств. Прекурсори та психотропи збували у різні регіони країни через розгалужену мережу дилерів, а також адміністровані інтернет-магазини”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали активних учасників угруповання у двох областях під час виробництва наркотиків.

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При обшуках за місцями проживання, а також у підсобних приміщеннях фігурантів справи виявлено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, понад 100 кілограмів прекурсорів, майже тонну хімічних реактивів, партію амфетаміну та гроші, отримані від збуту “товару”.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить 8 мільйонів гривень за цінами чорного ринку.

Наразі трьом учасникам угруповання слідчими УСБУ в Черкаській області здійснено повідомлення про підозри у вчиненні злочинів.