Ділка, який нелегально переправляв турків до ЄС, узяли під варту в Одесі
Про це повідомляє МВС.
"Прокуратурою Одеської області вказаному громадянину Туреччини оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ст.332-2 та ч.2 ст. 332 КК України. У Приморському районному суді Одеси винесено ухвалу про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці та як альтернативу визначено заставу в п’ять мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Чотирьох громадян Туреччини, які були затримані разом з організатором, у Малиновському районному суді Одеси визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП. Кожному з них призначили штраф розміром 8500 гривень та заборонили в’їзд на територію України на п’ять років.
Як повідомлялося, на в’їзді в Одесу оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби затримали чотирьох нелегальних мігрантів, громадян Туреччини - разом з їхнім співвітчизником, організатором перевезень.
Затримані незаконно потрапили в Україну з Молдови та планували продовжити подорож до країн Євросоюзу.
У жовтні цього року згаданого організатора прикордонники вже затримували на території України. Тоді його було засуджено за незаконне переправлення осіб через кордон й видворено з України із забороною в’їзду на три роки.