Ділка, який нелегально переправляв турків до ЄС, узяли під варту в Одесі

В Одесі суд узяв під варту затриманого днями організатора каналу нелегальної міграції громадян Туреччини до Євросоюзу.

Про це повідомляє МВС.

"Прокуратурою Одеської області вказаному громадянину Туреччини оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ст.332-2 та ч.2 ст. 332 КК України. У Приморському районному суді Одеси винесено ухвалу про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном два місяці та як альтернативу визначено заставу в п’ять мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Чотирьох громадян Туреччини, які були затримані разом з організатором, у Малиновському районному суді Одеси визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП. Кожному з них призначили штраф розміром 8500 гривень та заборонили в’їзд на територію України на п’ять років.

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Як повідомлялося, на в’їзді в Одесу оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби затримали чотирьох нелегальних мігрантів, громадян Туреччини - разом з їхнім співвітчизником, організатором перевезень.

Затримані незаконно потрапили в Україну з Молдови та планували продовжити подорож до країн Євросоюзу.

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У жовтні цього року згаданого організатора прикордонники вже затримували на території України. Тоді його було засуджено за незаконне переправлення осіб через кордон й видворено з України із забороною в’їзду на три роки.