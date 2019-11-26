У Києві — міжнародна конференція з прав дитини в умовах збройного конфлікту

У Києві розпочалася міжнародна конференція "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" за участю дітей зі Сходу України, які стали свідками збройного конфлікту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нині відбувається панельна дискусія "Конфлікт очима дітей, які зазнали впливу збройного конфлікту в Україні". Юні учасники розповідають про свої спогади і враження про події на Донбасі.

Міжнародна конференція "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" присвячена 30-річчю Конвенції ООН про права дитини і триватиме два дні. Ініціатором заходу є уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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На конференції заплановані виступи Голови ВР Дмитра Разумкова, представників уряду, міжнародних та вітчизняних неурядових організацій, народних депутатів.