У Херсоні презентували благодійний фотопроєкт за участі дітей та військових

У Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша презентували фотопроєкт «Краса без обмежень».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Велід» започаткувала у Херсоні такий соціальний локальний фотопроєкт «Краса без обмежень» до Міжнародного дня захисту дітей. Ми прагнули продемонструвати красу, що проявляється у підтримці сильнішими слабших, у любові до дітей з інвалідністю. Творчий задум і хто нам допоміг – це фотограф Марина Бурак. Вона надала свою фотостудію, декорації, також нас підтримала студія Ганни Іщенко, яка зробили зачіски дітям, щоб вони були гарні», - розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу голова організації Віктор Булка.

У проєкті взяли участь діти з інвалідністю - вихованці Олешківського дитячого будинку, творчого дитячого колективу «Янголи Добра», учасники громадської організації «Аутизм. Зачаровані діти – Херсон». Разом з ними на світлинах – військовослужбовці 11-ї окремої бригади армійської авіації.

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Саме військові забезпечують мирне дитинство, тому організатори проєкту вирішили поєднати на світлинах дітей та військовослужбовців, розповів Булка. За задумом, зі світлин буде сформовано фотокалендар на 2020 рік. Символічно, що у фотопроєкті взяли участь 20 дітей та 20 військовослужбовців, наразі організатори готують благодійний захід, під час якого сподіваються зібрати кошти на видання такого фотокалендаря.

Світлини вже презентували військовим – на День відкритих дверей 11-ї окремої бригади армійської авіації у с. Чорнобаївка на Херсонщині, в обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки, відсьогодні їх можна побачити в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша - театр сам запросив фотопроєкт до себе.

Благодійний фотопроєкт «Краса без обмежень». Фото: Ірина Староселець/Укрінформ

За словами співорганізатора заходу Марина Колокот, яка є мамою учасника АТО, якщо людина йде до цих дітей зі справжньою емоцією, вони це відчувають. Вона переконана, що такий проєк важливий не лише для мам тих дітей, які взяли участь у проєкті, але й для тих, хто не такі сміливі, адже багато років раніше людям казали, що дітей з інвалідністю не треба показувати.

«Ми навколо себе об’єднуємо людей, надихаємо», - наголосила Колокот.

Проблема толерантного ставлення, проблема розвитку, популяризації інклюзії є, зазначив Булка. Він – випускник інтернатної системи, коли була політика, спрямована на те, щоб помістити людей з інвалідністю в одне місце, закрити та виключити з суспільного життя.

«Мета нашого фотопроєкту – формування толерантного ставлення до дітей з інвалідністю», - наголосив він.