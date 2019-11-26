У Херсоні презентували благодійний фотопроєкт за участі дітей та військових
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Велід» започаткувала у Херсоні такий соціальний локальний фотопроєкт «Краса без обмежень» до Міжнародного дня захисту дітей. Ми прагнули продемонструвати красу, що проявляється у підтримці сильнішими слабших, у любові до дітей з інвалідністю. Творчий задум і хто нам допоміг – це фотограф Марина Бурак. Вона надала свою фотостудію, декорації, також нас підтримала студія Ганни Іщенко, яка зробили зачіски дітям, щоб вони були гарні», - розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу голова організації Віктор Булка.
У проєкті взяли участь діти з інвалідністю - вихованці Олешківського дитячого будинку, творчого дитячого колективу «Янголи Добра», учасники громадської організації «Аутизм. Зачаровані діти – Херсон». Разом з ними на світлинах – військовослужбовці 11-ї окремої бригади армійської авіації.
Саме військові забезпечують мирне дитинство, тому організатори проєкту вирішили поєднати на світлинах дітей та військовослужбовців, розповів Булка. За задумом, зі світлин буде сформовано фотокалендар на 2020 рік. Символічно, що у фотопроєкті взяли участь 20 дітей та 20 військовослужбовців, наразі організатори готують благодійний захід, під час якого сподіваються зібрати кошти на видання такого фотокалендаря.
Світлини вже презентували військовим – на День відкритих дверей 11-ї окремої бригади армійської авіації у с. Чорнобаївка на Херсонщині, в обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки, відсьогодні їх можна побачити в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша - театр сам запросив фотопроєкт до себе.Благодійний фотопроєкт «Краса без обмежень». Фото: Ірина Староселець/Укрінформ
За словами співорганізатора заходу Марина Колокот, яка є мамою учасника АТО, якщо людина йде до цих дітей зі справжньою емоцією, вони це відчувають. Вона переконана, що такий проєк важливий не лише для мам тих дітей, які взяли участь у проєкті, але й для тих, хто не такі сміливі, адже багато років раніше людям казали, що дітей з інвалідністю не треба показувати.
«Ми навколо себе об’єднуємо людей, надихаємо», - наголосила Колокот.
Проблема толерантного ставлення, проблема розвитку, популяризації інклюзії є, зазначив Булка. Він – випускник інтернатної системи, коли була політика, спрямована на те, щоб помістити людей з інвалідністю в одне місце, закрити та виключити з суспільного життя.
«Мета нашого фотопроєкту – формування толерантного ставлення до дітей з інвалідністю», - наголосив він.