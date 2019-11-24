Україна взяла участь у міжнародному благодійному базарі у Відні

У найбільшому в Австрії конференц-центрі Austria Center Vienna відбувся щорічний традиційний міжнародний фестиваль "Благодійний базар" (Charity Bazaar 2019).

На організованому Жіночою гільдією ООН фестивалі Україна була представлена офіційним стендом Постійного представництва при міжнародних організаціях у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для України ці заходи є дуже важливими, і представники нашої делегації завжди беруть у них участь, організовують своєрідний українській куточок на міжнародному базарі. Для нас це гарна нагода ще раз привернути увагу до України, представити її національні сувеніри, страви, вбрання", - зазначив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Урочисте відкриття фестивалю за участю акредитованих у Відні представників міжнародного дипломатичного корпусу відбулося у п‘ятницю ввечері. Цього року на церемонії побувала дружина президента Австрії, яка, зокрема, відвідала й український національний стенд.

Благодійний базар у Відні. Фото: Василь Короткий / Укрінформ

Честь виконати вальс випала українським танцюристам, чемпіонам Австрії 2016 року, Надії та Костянтину Панченкам. Крім того, окрасою урочистого відкриття став торт від кондитера Дарії Похиленко.

В українському павільйоні особливу увагу привертав стенд дитячої наукової творчості від Марини Гущиної, де школярі мали змогу представити свої цікаві ідеї, зокрема у сфері нових технологій, робототехніки тощо.

Також відвідувачі базару мали змогу побачити fashion show вишитого вручну одягу від української дизайнерки Марії Шамедько (бренд Maruna by Maria). А вихованці Української суботньої школи "Ерудит" у Відні виступили з номером під час розважальної програми фестивалю.

"Важливість цього базару для нас, для України, полягає передусім у його благодійному характері. Усі кошти, зібрані делегаціями, потім спрямовуються на благодійні проєкти по всьому світу. Майже щороку проєкти з України перемагають у конкурсі заявок на допомогу. Нехай ідеться при цьому не про великі суми, але адресне направлення благодійної міжнародної допомоги конкретному сиротинцю чи лікарні дозволяє вирішувати практичні речі, надзвичайно актуальні для конкретного закладу, за великим рахунком - для наших дітей в Україні. Отже, наша участь у цьому базарі є багатовимірною, дозволяє не лише гідно представити Україну, її культуру, а ще й слугує шляхетній меті допомоги дітям", - резюмував Цимбалюк.