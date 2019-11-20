В Австрії відбулася наймасштабніша культурна репрезентація України за кордоном – Шейко
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
"Хочу наголосити, що в 2019 році між Україною і Австрією проходить двосторонній Рік культури – австрійська сторона сформувала спеціальну програму в Україні, а для України це була, напевно, найбільш масштабна дотепер культурна репрезентація в іншій країні", - заявив він.
За словами очільника Українського інституту, допомогло Посольство України в Австрії, у співпраці з яким було здійснено кілька проєктів, а також велика українська громада й активісти в Австрії.
Загалом Роком української культури в Австрії передбачено близько 35 проєктів Українського інституту, які проходять у 4 містах країни – Відні, Зальцбургу, Грацу та Лінці.
Завершиться Рік культури великою конференцією у грудні в столиці Австрії під назвою "Між Києвом і Віднем: історії людей та об’єктів через призму обігу та руху”.
Як повідомив Шейко, австрійські проєкти становили близько половини всього проєктного портфоліо Інституту на цей рік.
"У 2019 році нам вдалося попрацювати ще в 10 країнах, окрім Австрії. Найактивніше ми діяли у Польщі, Франції, Німеччині та Іспанії, поодинокі інтервенції також були у США, Британії, Італії, Чехії, Литві", - додав він.