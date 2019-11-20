В Австрії відбулася наймасштабніша культурна репрезентація України за кордоном – Шейко

У рамках відзначення Року української культури в Австрії у 2019 році відбулася найбільш масштабна дотепер культурна репрезентація України в іншій країні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

"Хочу наголосити, що в 2019 році між Україною і Австрією проходить двосторонній Рік культури – австрійська сторона сформувала спеціальну програму в Україні, а для України це була, напевно, найбільш масштабна дотепер культурна репрезентація в іншій країні", - заявив він.

За словами очільника Українського інституту, допомогло Посольство України в Австрії, у співпраці з яким було здійснено кілька проєктів, а також велика українська громада й активісти в Австрії.

Загалом Роком української культури в Австрії передбачено близько 35 проєктів Українського інституту, які проходять у 4 містах країни – Відні, Зальцбургу, Грацу та Лінці.

Завершиться Рік культури великою конференцією у грудні в столиці Австрії під назвою "Між Києвом і Віднем: історії людей та об’єктів через призму обігу та руху”.

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Як повідомив Шейко, австрійські проєкти становили близько половини всього проєктного портфоліо Інституту на цей рік.

"У 2019 році нам вдалося попрацювати ще в 10 країнах, окрім Австрії. Найактивніше ми діяли у Польщі, Франції, Німеччині та Іспанії, поодинокі інтервенції також були у США, Британії, Італії, Чехії, Литві", - додав він.