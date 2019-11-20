У Стамбулі вперше пройдуть Дні українського кіно

Добірку сучасних українських фільмів презентують в Стамбулі у рамках Днів українського кіно, які уперше відбудуться в Туреччині 28 листопада – 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Стамбулі.

"З 28 листопада по 1 грудня у Стамбулі вперше в історії українсько-турецьких відносин відбудуться Дні українського кіно. Глядачам пропонується переглянути сучасні повнометражні та короткометражні стрічки, а також ретроспективу двох значущих фільмів для наших країн, які були вироблені в Україні у минулому столітті: стрічку "Тамілла" турецького режисера Ертугрула Мухсін-Бея та класику українського кіно "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова", - йдеться у повідомленні.

Дні українського кіно у Стамбулі проводяться за спільної ініціативи Генерального консульства України у Стамбулі та Асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!".

"Дні українського кіно у Стамбулі - перший український кінематографічний проект у Туреччині подібного масштабу, який плануємо реалізовувати щороку. Переконаний, що презентація різножанрового сучасного українського кіно вибагливому турецькому глядачеві давно на часі. Всі бажаючі протягом чотирьох днів зможуть не тільки познайомитися з Україною, дізнатися про сучасних героїв-захисників, але й пережити непрості моменти її історії спільно з кіноперсонажами", – зазначає Генеральний консул Олександр Гаман.

Він висловив щиру вдячність усім, хто долучився до організації кінофестивалю, який має стати "гарною традицією у наших двосторонніх культурних відносинах та дасть поштовх для реалізації спільних українсько-турецьких кінопроектів".

Програма Днів українського кіно у Стамбулі складається з добірки сучасного українського кіно, де представлені фільми, які демонструють найширшу кінематографічну палітру авторського та глядацького українського кінематографа.

Україна представить картину кінематографічного класика Сергія Параджанова – "Тіні забутих предків" та фільми, які якнайкраще демонструють події сьогодення та реальний стан речей сучасної України. Це, зокрема, повнометражні фільми кримськотатарського українського режисера Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги" та "Чужа молитва", історична картина Михайла Іллєнка "Толока". Наймолодших глядачів в рамках кіноподії чекатиме пригодницький фільм-фентезі "Фокстер і Макс" режисера Анатолія Матешка.

Особливою подією для гостей Днів українського кіно стане демонстрація фільму метра турецького кінематографа Мухсіна Ертугрула "Тамілла", який був створений режисером в Україні наприкінці 20-х років минулого століття. Пошук фільму в кіноархівах потребував неабияких зусиль та часу для того, щоб мати змогу представити легендарну картину турецькому глядачеві.

Окрему програму до Днів українського кіно у Стамбулі підготував кінематографічний проєкт "Дивись українське!", який представить добірку короткометражних фільмів власного виробництва: стрічки "Серцеїдка" режисера Олександри Бровченко, "Клоун" та "На своїй землі" режисера Олександра Кирієнка, фільм "Домовина" Кадіма Тарасова та результат спільного виробництва з компанією Пронто Фільм – стрічку "Анна" режисера Олеся Саніна.

"Дні українського кіно в Стамбулі мають передумови стати перспективною подією у житті обох країн та, сподіваюсь, зможуть вивести діалог на новий рівень професійної комунікації українських та турецьких кінематографістів", – вважає генеральний продюсер проєкту "Дивись українське!" та голова правління Асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" Андрій Різоль.

Окрім програми демонстрації фільмів, у рамках Днів українського кіно в Стамбулі запланована низка заходів та зустрічей за участю представників українських та турецьких кінематографічних установ, Міністерства культури України, результатом яких організатори вбачають створення нових програм співпраці та пошуку нових альтернатив підтримки кіногалузі обох країн.

"Протягом останніх років сучасне українське кіно набирає сили та глядач переконується у конкурентній спроможності українського кінематографа на світовому рівні. Українські фільми цікавлять, дивують, інтригують та спонукають до перегляду. Герої та тематика українських фільмів настільки різноманітні, що знаходять глядача в будь-якому куточку світу", - йдеться у пвідомленні.

Усі фільми, які демонструватимуться у рамках Днів українського кіно в Стамбулі, мають субтитри турецькою мовою. Вхід на всі кіносеанси безкоштовний.

Місце проведення: Cinemo Grand Pera, Hüseyinağa mah. İstiklal cad. No:56-58 Beyoğlu / İstanbul. Salon 1.

Сторінка Днів українського кіно в Стамбулі - тут.

Доступний для перегляду офіційний трейлер Днів українського кіно в Стамбулі від "Дивись українське!".

Фото, відео: сторінка Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu у Facebook