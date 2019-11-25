На фестивалі хліба в Анкарі представили вироби за рецептами з різних регіонів України
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Також на стенді було представлено інформацію про Голодомор 1932-33 років та організовано благодійну акцію під гаслом "Не дозвольмо голодувати жодній дитині у світі".
Гості українського стенда мали можливість скуштувати різні хлібобулочні вироби, приготовлені за унікальними автентичними українськими рецептами.
"Це дуже смачно. Українська земля родюча й дає гарні врожаї, а українські господині печуть дуже смачний хліб. Сьогодні відкрив для себе нові смаки, це дуже оригінально й незвично", - поділився враженнями учасник фестивалю з Бейпазари.
Гостей українського стенда, організованого посольством України в Туреччині, запрошували скуштувати понад десять видів хліба, зокрема гречаний та житній, з маком, білими грибами, сушеними помідорами, цибулею, прянощами та інші.
Як повідомлялося, у Туреччині, зокрема в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Кушадаси, Ізмірі, Самсуні, відбулися заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору. Вчора, 24 листопада, у Стамбулі за участю Вселенського патріарха Варфоломія було відслужено літургію та панахиду за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні.