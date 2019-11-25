На фестивалі хліба в Анкарі представили вироби за рецептами з різних регіонів України

Понад десяток різновидів традиційного українського хліба за рецептами з різних регіонів України представили на українському стенді під час Фестивалю хліба, який відбувся в Анкарі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Також на стенді було представлено інформацію про Голодомор 1932-33 років та організовано благодійну акцію під гаслом "Не дозвольмо голодувати жодній дитині у світі".

"Горе прийшло в кожну українську домівку 86 років тому. Голодомор був спробою не лише фізично, біологічно знищити український народ, а й позбавити його волі, можливості чинити опір. Нехай ніхто більше не буде випробуваний голодом. В Анкарі ми провели акцію - збір благодійних коштів під час Фестивалю хліба. Ця ініціатива є нашим закликом до того, щоб більше ніколи не було голоду. Зібрані кошти будуть передані на потреби дітей", - розповів посол України Андрій Сибіга під час пам’ятних заходів за жертвами Голодомору.

Гості українського стенда мали можливість скуштувати різні хлібобулочні вироби, приготовлені за унікальними автентичними українськими рецептами.

"Це дуже смачно. Українська земля родюча й дає гарні врожаї, а українські господині печуть дуже смачний хліб. Сьогодні відкрив для себе нові смаки, це дуже оригінально й незвично", - поділився враженнями учасник фестивалю з Бейпазари.

Гостей українського стенда, організованого посольством України в Туреччині, запрошували скуштувати понад десять видів хліба, зокрема гречаний та житній, з маком, білими грибами, сушеними помідорами, цибулею, прянощами та інші.

Як повідомлялося, у Туреччині, зокрема в Анкарі, Стамбулі, Анталії, Кушадаси, Ізмірі, Самсуні, відбулися заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору. Вчора, 24 листопада, у Стамбулі за участю Вселенського патріарха Варфоломія було відслужено літургію та панахиду за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні.