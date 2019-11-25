Раді пропонують заборонити дельфінарії в Україні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу, що передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (№2351).

Про це заявив на пресконференції у Києві заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, один з авторів цього законопроєкту Олександр Маріковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Метою законопроєкту, який вже зареєстрований у ВР і завтра вже буде розглядатися профільним комітетом з екологічної політики та природокористування, є впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин”, - сказав Маріковський.

Він зазначив, що стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено покарання за жорстоке поводження з тваринами, практично не діє, адже вона не узгоджена із законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

“Раніше Україна ратифікувала міжнародну Європейську конвенцію про захист домашніх тварин, але за 5 наступних років її норми не були імплементовані в українське законодавство. Також є декілька директив ЄС, які регламентують гуманне ставлення, зокрема, до сільськогосподарських тварин, використання тварин у наукових цілях та транспортування тварин”, - наголосив народний депутат.

За словами директора Київського еколого-культурного центру Володимира Борейка, законопроєктом вносяться зміни до 11 законів та кодексів.

“Ми вперше вводимо статтю щодо боротьби з контрабандою диких тварин та їхніх дериватів. Передбачається, зокрема, що переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю рідкісних видів тварин і рослин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років”, - сказав Борейко. Крім того, він зазначив, що вже розроблено законопроєкт про заборону дельфінаріїв в Україні.

Заступник директора ГО “Ведмежий притулок - Домажир” Тарас Бойко додав, що законопроєктом передбачено зміни до закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, яким буде заборонено “утримання ведмедів, тигрів, левів та інших диких тварин біля закладів громадського харчування, біля готелів, біля інших місць, де демонстрація диких тварин є неприйнятною, а також в приватних будинках і на приватних подвір’ях”. Він наголосив, що тільки зоопарки мають право утримувати цих тварин, для всіх інших закладів має бути заборона на утримання диких тварин.

“Цей законопроєкт зменшує вік, з якого особа може притягуватися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, до 14 років. Збільшується кримінальна відповідальність в ряді випадків. А також за деякі діяння, за які зараз є адміністративна відповідальність, буде передбачатися кримінальна відповідальність”, - уточнила представник ГО “Відкрити клітки” Світлана Руденко.

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Вона зауважила, що законопроєкт дозволить ефективніше розслідувати відповідні випадки, зокрема, через зобов’язання слідчого призначити експертизу причин смерті тварини, в той час як зараз просто знищуються трупи тварин і кримінальне правопорушення закривають за недостатністю доказів. Також у законопроєкті передбачено поправки про заборону жебракування з тваринами, підвищення стандартів поводження з сільськогосподарськими тваринами, заборону евтаназії як методу регулювання чисельності тварин.