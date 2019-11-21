Потерпілого від знущань хмельницького собаку прихистила поліція

Собака, якого на Хмельниччині чоловік прив'язав до автомобіля і тягнув по дорозі, знаходиться в кінологічному центрі Національної поліції України.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Ми дякуємо всім небайдужим громадянам, хто запитує про долю собаки, якого нелюд тягнув за машиною. Тварина знаходиться у кінологічному центрі Нацполіції. Двічі на день його у супроводі волонтерів привозять до ветклініки", - йдеться у повідомленні.

У провадженні, відкритому за фактом знущання над твариною, тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, слідчі Хмельницького ГУ НП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» за фактом знущання над собакою. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Інцидент стався неподалік від с.Кузьмин Красилівського району Хмельниччини. Випадкові свідки змусили зупинитися чоловіка, який тягнув за своїм авто собаку зі скривавленими лапами.

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Свій вчинок чоловік пояснив тим, що пес начебто вкусив його матір.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік, якого звинувачують у знущання над твариною, обіймає досить високу посаду. Собаку тягнув за машиною більше кілометра, поки його не зупинили обурені свідки.

Фото: МВС України, Фейсбук