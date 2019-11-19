Активісти вимагають розслідувати знущання хмельницького чиновника над собакою

У Хмельницькому близько сотні зоозахисників і небайдужих громадян зібралися біля будівлі обласного ГУ Нацполіції, вимагаючи розслідувати факт знущання над собакою, якого напередодні чоловік прив'язав до авто і тягнув по дорозі.

Трансляцію з місця події оприлюднено на Facebook-сторінці зоозахисної ініціативи UAnimals.

"У нас одна вимога - щоб він (чоловік, якого звинувачують у жорстокому поводженні з собакою - ред.) отримав покарання за статтею 299 Кримінального кодексу України, причому за частиною третьою - "знущання з особливою жорстокістю", а не "відмазався" штрафом, задіявши свої зв'язки", - зазначила голова ГО захисту тварин "Врятуй Життя" Олена Голубнича.

У скоєнні злочину активісти звинувачують директора Державного архіву Хмельницької області Володимира Байдича. Обурені поведінкою місцевого чиновника громадяни зібрали кілька сторінок підписів під колективною заявою до поліції.

Активісти поінформували, що наразі собакою, яку назвали Барсиком, опікуються волонтери і ветеринари. Дві родини вже висловили бажання взяти постраждалого собаку до себе, але про це можна буде говорити тільки після його одужання. Кошти на допомогу псові наразі не потрібні, оскільки необхідна сума вже зібрана.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі Хмельницького ГУ НП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами» за фактом знущання над собакою. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Інцидент стався неподалік від с.Кузьмин Красилівського району Хмельниччини. Випадкові свідки змусили зупинитися чоловіка, який тягнув за своїм авто собаку зі скривавленими лапами. Свій вчинок пояснив тим, що пес начебто вкусив його матір.