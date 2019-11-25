Російських книг після Євромайдану в Україні не поменшало - Курков

Заборона на ввезення до України російських книг з антиукраїнським змістом та пропагандою держави-агресора посприяла на короткий час українському ринку.

Однак російські видавництва навчилися отримувати ліцензії на експорт своїх книг до України, і зараз їхня кількість така ж, як була до Революції Гідності, заявив в інтерв’ю Укрінформу український письменник Андрій Курков.

"Насправді ця заборона та регулювання через ліцензії дали українському книжковому ринку невеликий перепочинок і змогу піднятися за останні три роки. Хоча зараз знову ситуація погіршилася, бо російські видавництва дуже швидко навчилися отримувати ліцензії на експорт своїх книг до України. І зараз кількість книг, які легально завозяться в Україну, дорівнює тій кількості, яка була до Євромайдану", - наголосив Курков, коментуючи питання про заборону на ввезення до України російських книг з антиукраїнськими змістом та пропагандою держави-агресора.

При цьому сам Курков під забороною у Росії через його політичну позицію на підтримку України. "Із 2004-го по 2006-й роки я був у Росії під забороною, потім знову заборонений із 2014 року і по сьогодення. Але тепер ще заборонено і завозити мої книги… Загалом Росія мститься не за книжки, а за мою політичну позицію, за інтерв’ю, статті, які я друкую в іноземних газетах та журналах", - зазначив письменник.