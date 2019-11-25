Курков вважає безвіз найбільшим досягненням України за останні 5-10 років

Запровадження безвізового режиму з Євросоюзом є найбільшим досягнення в Україні за останні 5-10 років.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив відомий український письменник Андрій Курков.

"Думаю, це (безвізовий режим між Україною та ЄС) – найбільше досягнення за минулі 5 років, а може й за 10 років. Відкриття України світові й відкриття світу для українців, яким не потрібно більше стояти в черзі та отримувати ті візи", - заявив він.

На переконання письменника, найкраща освіта – "це поїздка та перебування в іншій країні, спроба зрозуміти – що, як і чому відбувається, чому інша країна функціонує по-іншому, аніж твоя власна".

Говорячи про значення читання книг, Андрій Курков вказав на те, що воно розвиває та "дає різні інваріанти життєвих ситуацій": "Будь-яка книга дає різні інваріанти життєвих ситуацій. Хтось через книжки, як дехто й через телесеріали, підсвідомо бачить – як можна себе вести в тій чи іншій ситуації, якщо така наступить. І в цьому сенсі будь-яка нормальна книга – це підручник із психології, посібник із розуміння людей і людських якостей".