Епіфаній: Якщо українці захочуть, то Різдво святкуватимемо 25 грудня

Епіфаній: Якщо українці захочуть, то Різдво святкуватимемо 25 грудня

Укрінформ
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній повідомив, що якщо суспільство того бажатиме, Різдво можна святкувати за григоріанським календарем 25 грудня.

Про це з повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

За словами митрополита, зараз важко уявити скільки часу знадобиться, щоб змінити святкування цього великого свята зі звиклого нам 7 січня.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ. Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в Церкві", - зазначив він.

"Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", - додав Епіфаній.

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В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем. Верховна Рада України 16 листопада 2017 року ухвалила закон про оголошення вихідним 25 грудня. В Україні вихідним є і 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Православна церква України, Російська і її підрозділи, зокрема в Україні УПЦ (МП), а також Грузинська, Сербська, Польська і Єрусалимська православні церкви; крім того, в Україні 7 січня святкує Різдво і Українська греко-католицька церква).

Раніше Різдво за григоріанським і новоюліанським календарями, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти і представники низки помісних православних церков 25 грудня, було в Україні робочим днем.

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