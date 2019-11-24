Епіфаній: Якщо українці захочуть, то Різдво святкуватимемо 25 грудня

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній повідомив, що якщо суспільство того бажатиме, Різдво можна святкувати за григоріанським календарем 25 грудня.

Про це з повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

За словами митрополита, зараз важко уявити скільки часу знадобиться, щоб змінити святкування цього великого свята зі звиклого нам 7 січня.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ. Якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде і говорити про зміни в Церкві", - зазначив він.

"Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", - додав Епіфаній.

В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем. Верховна Рада України 16 листопада 2017 року ухвалила закон про оголошення вихідним 25 грудня. В Україні вихідним є і 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Православна церква України, Російська і її підрозділи, зокрема в Україні УПЦ (МП), а також Грузинська, Сербська, Польська і Єрусалимська православні церкви; крім того, в Україні 7 січня святкує Різдво і Українська греко-католицька церква).

Раніше Різдво за григоріанським і новоюліанським календарями, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти і представники низки помісних православних церков 25 грудня, було в Україні робочим днем.