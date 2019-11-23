Зеленський нагородив трьох іноземок за висвітлення правди про Голодомор

Зеленський нагородив трьох іноземок за висвітлення правди про Голодомор

Укрінформ
Президент України нагородив за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років та подвижницьку діяльність трьох громадянок інших держав.

Про це інформує пресслужба Президента.

Зазначається, що за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу - Голодомору 1932-1933 років, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор  Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено:

Діану Варнайтє - радника канцелярії уряду Литовської Республіки;

Агнєшку Голланд - режисерку, голову Європейської академії кіно (Польща);

Енн Елізабет Епплбом - історика, журналістку газети Washington Post (Польща).

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Окрім того, відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи - нагороджено Леоніда Трегуба, голову Асоціації прибалтійських українців (Клайпеда, Литва).

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