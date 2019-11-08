Зеленський нагородив працівників культури та майстрів народного мистецтва

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами низку діячів культури і мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Відповідний Указ розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено ректора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Олексія Безгіна; орденом "За заслуги" III ступеня відзначено першого проректора, завідувача кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського Гаррія Абаджяна; завідувача кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого Богдана Вержбицького; художника живописця Анатолія Горбенка; голову Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Корнієнка.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено гендиректора Одеського національного академічного театру опери та балету Надію Бабіч; письменницю, голову Житомирської обласної організації НСПУ Світлану Гресь; режисера балетної трупи державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка" Валентину Тернову.

Крім того, низці працівників культури та майстрів народного мистецтва було присвоєно почесні звання ’’Народний артист України", "Заслужений артист України ", "Заслужений діяч мистецтв України"," Заслужений майстер народної творчості України", "Заслужений художник України".