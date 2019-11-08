Україна є найпривабливішим стартапом у світі - Зеленський

Україна є феноменальною країною, яка завдяки реформам і зовнішнім інвестиціям може стати справжнім діамантом у центрі Європи.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Інвестуйте в людей, в українців, інвестуйте в нашу молодь, українські стартапи, малий та середній бізнес. І пам’ятайте: сьогодні Україна – це алмаз, який потребує огранювання із внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом у центрі Європи”, - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що привабливою Україну роблять люди - їхні таланти, вміння та інтелект. Зокрема, за його словами, українці вміють дивитися у майбутнє, розуміють потреби завтрашнього дня і готові ставати першопрохідцями.

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Глава держави також наголосив, що чудово розуміє потреби країни, до яких він відніс рівні правила гри для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізацію, реформу освіти, ухвалення життєво важливих для економіки законів. Президент запевнив, що разом з урядом та парламентом триває робота з втілення цього у життя.

Звертаючись дол бізнесменів, Зеленський заявив: “Ви перебуваєте дійсно у феноменальній країні. Без зайвої скромності скажу, що це один із найцікавіших та найпривабливіших стартапів на планеті Земля. Це — Україна”.