Україна сьогодні вшановує пам'ять жертв голодоморів

У суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

Як повідомляє Укрінформ, День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації.

Українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духовенства. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більше трьох мільйонів українців.

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.

До Дня пам’яті жертв голодоморів 23 листопада у столиці відбудеться ряд жалобних заходів.

Так, жалобні заходи пройдуть на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (вул. Лаврська, 3) за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. Зокрема, участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих від голодоморів візьме Президент Володимир Зеленський.

Крім того, цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

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Цієї суботи на території Києва приспустять Державний Прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

23 листопада у храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм "Не згасне в серці пам’яті свіча" у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія". А до 29 листопада у Державному архіві м. Києва відбуватиметься виставка архівних документів "До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

Як повідомлялося, традиційно у четверту суботу листопада о 16:00 пам’ять про мільйони українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію "Свічка у вікні", запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.