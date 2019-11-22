У Києві до Дня пам’яті жертв голодоморів пройдуть жалобні заходи

"Із метою вшанування на належному рівні жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, затверджено відповідний план заходів", - йдеться у повідомленні.

Так, 23 листопада проведуть жалобні заходи на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3) за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

Цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку». У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Цієї суботи на території Києва приспустять Державний Прапор України. Також обмежать проведення заходів розважального змісту та внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

23 листопада у храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві м. Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

Голодомор – це геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити цілком чи частково українську національну групу. Ця кваліфікація випливає із Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього» та Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 року.

Всесоюзна комуністична парія (більшовиків) та уряд СРСР у 1932-1933 роках організували штучний голод на території Української РСР та Кубані. Щоб унеможливити супротив українців становленню й утвердженню комуністичного тоталітарного режиму, восени 1932 року комуністи розпочали спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного утворення умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості й вичерпного поіменного списку жертв.

Традиційно у четверту суботу листопада о 16:00 пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію «Свічка у вікні», запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.