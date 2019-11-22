Лінкявічус вшанував пам'ять жертв Голодомору

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус, вшановуючи жертв Голодомору в Україні, закликав не забувати злочини проти людства, скоєні тоталітарними режимами.

Про це він написав у Twitter.

“Вшановую жертв Голодомору - геноциду українського народу, здійсненого жорстоким сталінським режимом 86 років тому. Ми не повинні забувати злочини проти людства, вчинені тоталітарними режимами", - зазначив Лінкявічус.

День пам’яті жертв голодоморів щороку припадає на четверту суботу листопада. Заходи з цього приводу проходять також в усьому світі.