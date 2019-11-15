У Музеї Голодомору презентували книгу "Ґарет Джонс. Ціна правди"

У Києві відбулася презентація книги видавництва "Жнець" "Ґарет Джонс. Ціна правди", куди увійшли вибрані статті та хроніка життя британського журналіста, який розповів світу про Голодомор в Україні.

Книгу презентували у Музеї Голодомору-геноциду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо вчити багато теоретичних історій, але потрібно обов'язково прочитати "Ґарет Джонс. Ціна правди", щоб відчути ці тексти, які засвідчують, як треба поводитися в дуже складних ситуаціях", - розповіла доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Прихода.

Джонс побачив Голодомор в Україні на власні очі, написав про це в десятки світових видань, а у 1933 році організував пресконференцію у Берліні, де розповів світу правду про сталінський режим та геноцид українського народу. Але його викриття спростували: прорадянський журналіст Волтер Дюранті надрукував кілька замовних матеріалів, в яких заперечував факт Голодомору в радянській Україні. Втім, Джонс й далі продовжував публікувати статті про голод в Україні.

"Ми багато чого не знаємо, але це був такий час, коли не кожен мав сміливість таке розповісти. Знання політичної ситуації, вміння розповісти про цю ситуацію. У нього надзвичайно гарний стиль, у нього треба вчитися, він лаконічний, і його тексти просто надзвичайні", - наголосила Прихода.

Презентація книги "Гарет Джонс. Ціна правди". Фото: Олена Худякова/Укрінформ

Вона підкреслила, що ця книжка - не для насолоди, вона дуже важка. Але, за її словами, коли занурюєшся в ці тексти, просто починаєш відчувати цей біль, і вчишся читати між рядками.

Книга видана двома мовами — українською та англійською — до виходу у широкий прокат історичного трилера "Ціна правди", що розповідає історію журналіста Ґарета Джонса та показує найтрагічніші події України його очима — радянський Голодомор-геноцид проти української нації в 1932-1933 рр.

В основі книги — бакалаврський книжковий проєкт студенток Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Валентини Пасічної та Олени Тищук "Журналіст Ґарет Джонс".

Також під час презентації Музей Голодомору-геноциду оголосив про запуск Всеукраїнської акції, яка поширюватиметься в соціальних мережах за хештегом #Голодомор_МояІсторія. Кожен може розповісти власну сімейну історію про Голодомор, а згодом дана акція переросте в загальнодоступний архів, щоб жодна деталь цього страшного злочину не була втрачена.

Ґарет Джонс – британський журналіст валлійського походження. Його батько Едгар був директором місцевої школи, а мати Енні Гвен Джонс у молодості працювала в Україні тьютором (наставником) Артура Юза — одного з синів Джона Юза, засновника Юзівки – майбутнього Донецьку. Джонс із дитинства чув розповіді про Україну.

Він не дожив до свого 30-ліття лише один день. 12 серпня 1935 року, репортера було вбито за нез’ясованих обставин.

Історичний трилер "Ціна правди" виходить в український прокат 28 листопада 2019 року.