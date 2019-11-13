У головному соборі Австрії пройшов концерт-реквієм пам’яті жертв Голодомору
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
Участь у концерті взяла чоловіча хорова капела "Дударик" та солістка Віденської державної опери Зоряна Кушплер. Меццо-сопрано співачки пролунало як у супроводі органу, так і разом з хором, який виконав низку творів християнської сакральної музики.
Організований посольством України захід був безкоштовним, то ж послухати духовну музику в головному соборі Австрії могли усі охочі.
У головному соборі Австрії пройшов концерт-реквієм пам’яті жертв Голодомору. Фото: Василь Короткий/Укрінформ
Перед концертом глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав вручив архиєпископу Відня, кардиналу Крістофу Шенборну найвищу нагороду УГКЦ — Орден митрополита Андрея Шептицького.