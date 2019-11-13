Глава УГКЦ вручив орден Андрея Шептицького архієпископу Відня

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав вручив архієпископу Відня, кардиналу Крістофу Шенборну найвищу нагороду УГКЦ — орден митрополита Андрея Шептицького.

Церемонія нагородження відбулася у вівторок у Відні у соборі Святого Стефана під час концерту-реквієму на спогад про жертв Голодомору і вшанування кардинала Теодора Іннітцера, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наша церква встановила найвищу нагороду – орден митрополита Андрея Шептицького. Цей Орден є єдиною відзнакою глави церкви, яка вручається за рішення Постійного Синоду Єпископів. Цим орденом ми хочемо вшановувати тих, хто живе сьогодні і втілює ті ідеали, якими жив і служив своєму народові, церкві і Господу Богу праведний митрополит Андрей Шептицький. Сьогодні вперше ця найвища нагорода буде вручена. І кардинал Шенборн – унікальна особистість та, поза сумнівом, достойний цього ордену", - зазначив в коментарі журналістам глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).

Нагорода "Орден митрополита Андрея Шептицького" була вручена вперше в історії УГКЦ. Нагородженню кардинала Крістофа Шенборна передувало рішення Постійного Синоду УГКЦ "за невтомну прихильність до примирення між народами, за сприяння екуменічному та міжрелігійному діалогу та відносинам між церквою і державою".

Як зазначає сайт УГКЦ, кардинал Шенборн уже багато років має тісні відносини з Українською греко-католицькою церквою. Також він є ординарієм для католиків візантійського обряду в Австрії. Із 20 тисяч священників Східних католицьких церков Австрії більшість належать до УГКЦ. У грудні 2014 року архиєпископ Відня у Києві брав участь у святкуванні 25-ї річниці виходу УГКЦ з підпілля як спеціальний посланник Папи Римського.

"Для мене дуже зворушливо, що вперше в історії УГКЦ Орден митрополита Андрея Шептицького вручено саме мені. Я можу прийняти цю нагороду з таким розумінням, що тепер можу в духовний спосіб передати її моєму попереднику кардиналу Теодору Іннітцеру, — чоловікові, який мав відвагу говорити правду про Голодомор в Україні", — сказав у своєму подячному слові кардинал Шенборн.

Як повідомляв Укрінформ, у Відні у вівторок відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття меморіальної дошки на пам’ять про допомогу архієпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.