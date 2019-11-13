У Відні відкрили пам’ятну дошку кардиналу, який допомагав жертвам Голодомору

У Відні у вівторок відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття меморіальної дошки в пам’ять про допомогу архієпископа Віденського, кардинала Теодора Інніцера жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Урочистості розпочалися у приміщенні "Клубу Штефанплац 4" за участю представників християнських церков, єврейської громади Відня, дипломатичного корпусу та української діаспори.

"Сьогодні унікальна подія, яка нагадує про те, як у 1933 році, коли весь світ мовчав про страшний голод в Україні, на щастя, знайшлася одна людина високого рівня в церковному середовищі, котра стала на захист людей, які вмирали від голоду в Україні. І ця людина - Теодор Інніцер", - зазначив посол України в Австрії Олександр Щерба.

У Відні відкрили пам’ятну дошку про допомогу кардинала Інніцера жертвам Голодомору. Фото: Василь Короткий/Укрінформ

Дипломат поділився з присутніми трагічною історію своєї родини з невеличкого села на Вінниччині, яку також не оминуло лихо Голодомору, а також навів дві цифри з історії села: 20 осіб загинули в Другу світову війну і 200 людей стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

Архієпископ Відня, кардинал Крістоф Шенборн наголосив, що ініціатива кардинала Інніцера щодо допомоги жертвам голоду в Україні та інших частинах Радянського Союзу "належить до мужніх сторінок кривавої історії XX століття". Кардинал навів страшні цифри того часу - на піку Голодомору у червні 1933 року "кожну хвилину вмирали 20 людей, кожну годину – 1168, кожен день – 28 023".

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав підкреслив, що Голодомор – штучний голод, геноцид в Україні в 1932-1933 роках - "як і раніше, є відкритою раною на тілі й душі українців в усьому світі". "Злочин, який стався у той час в Україні, був скерований проти українських людей, які працювали на найродючішій у Європі землі. Організувавши конфіскацію всіх видів продуктів харчування та ізолювавши регіон, злочинна влада створила найефективнішу і найдешевшу зброю масового знищення, яка вбивала всіх на цій території: українців, євреїв, німців, а також всіх тих, хто не годився з політикою Сталіна", - заявив він.

Глава УГКЦ також нагадав про постать митрополита Андрея Шептицького та його роль в інформуванні європейців про голод в Україні і допомозі його жертвам. За його словами, 20 серпня 1933 року першим відгукнувся на звернення митрополита Андрея Шептицького саме віденський кардинал Теодор Інніцер, який написав власне звернення до всього світу та організував міжнародний і міжрелігійний комітет для допомоги постраждалим від голоду в Україні та інших частинах СРСР.

"Сьогодні для мене велика честь тут, у Відні, разом з кардиналом Крістофом Шенборном, наступником кардинала Теодора Інніцера, моїми братами єпископами православної церкви та нашими протестантськими братами, разом з головним рабином Відня та єврейською, вірменською громадами в Австрії бути голосом "безголосих" жертв Голодомору, а також вшанувати їхню пам’ять. Адже поки злочин замовчується, він продовжує вбивати. Саме тому ця подія справді має терапевтичне та цілюще значення для нас, українців", – зазначив Блаженніший Святослав.

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З окремою доповіддю на тему "Забуте свідчення: Архієпископ Інніцер та стражденна Україна" виступив відомий американський історик Тімоті Снайдер, який розповів, як радянська влада використовувала голод у політичних цілях та невійськовим методом вбила мільйони людей. За його словами, незважаючи на намагання радянської влади приховати від світу штучно створений голод, уряди та організації на Заході все ж знали про це, але мовчали.

"Було дуже мало тих, хто мав сміливість сказати те, що вони знають. До них належать кардинал Іннітцер і британський журналіст Гарет Джонс. Але є велике значення в існуванні тих поодиноких людей. Адже "совєти" після Голодомору ніколи більше не створювали аналогічний політично вмотивований голод", - заявив історик.

Після лекції відбулося саме відкриття пам’ятної дошки про допомогу Теодора Інніцера жертвам Голодомору. За особистим рішенням кардинала Шенборна вона розміщена на почесному місці – у приміщенні Архієпископського палацу біля парадного входу. Важливим є те, що на зробленій у виглядів жорен дошці згадується слово "Hungermord" ("вбивство голодом") та "Holodomor" (Голодомор) - як чітке свідчення штучної природи спровокованого радянським режимом голоду в Україні.