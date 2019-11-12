Інститут Нацпам’яті розпочав інформкампанію про Голодомор

Український інститут національної пам’яті розпочав інформаційну кампанію до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляється на сайті УІНП.

“Цього року кампанія присвячена окремим історіям людей, які не мовчали про Голодомор. Гаслом кампанії є “Пам’ять, що рятує: голоси правди”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, комуністичний режим робив усе, щоб голоси правди про Голодомор-геноцид 1932-1933 років змовкли. Втім голоси тих, хто доносив правду, не затихли. Спочатку вони зазвучали в західному світі завдяки сподвижницькій праці української діаспори, небагатьох західних істориків та журналістів, а після здобуття Незалежності - і в Україні.

Нині голоси свідків збереглися на папері, в аудіо- та відеоформатах. Ці голоси можна почути на уроках у школі, прочитати у журналістських статтях, побачити в художніх і документальних фільмах. Цього року Український інститут національної пам’яті робить цим новим проєктом свій внесок для того, щоб ці голоси не затихли.

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“Проєкт “Пам’ять, що рятує: голоси правди” – це спроба почути ці голоси, власне, лише окремі голоси з мільйонів, що розкривають різні аспекти Голодомору, а разом створюють загальну картину цього злочину комуністичного режиму. Голоси про розкуркулення та колективізацію, стратегії виживання та людяність у нелюдяний час, про страждання та скорботу, страх та надію, про злочин і про боротьбу. Це голоси людей правди і тих, хто вистояв, кого не зламав Голодомор. І сьогодні ці голоси нагадують нам, що народ, який вистояв у Голодоморі, вже ніщо і ніхто зламати не зможе”, – пояснює заступник голови УІНП Володимир Тиліщак.

Протягом наступних тижнів у соціальних мережах (Facebook, Twitter) інституту публікуватиметься низка дописів, присвячена голосам правди.

Інформаційна кампанія має хештеги: #ГолосиПравди #Голодомор86 #Holodomor86. Їх можна використовувати для дописів, що стосуються річниці трагічних подій.

Як нагадали в УІНП, у 2019-му українці і світове співтовариство 23 листопада вшанують пам’ять убитих Голодомором 1932-1933 років.

О 16:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого кожен може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні.

Для світу гаслом на вшанування вшанування пам’яті жертв Голодомору є “Україна пам’ятає! Світ визнає!” / “Ukraine remembers, the World acknowledges!”.