Дні українського кіно в Кишиневі відкрилися фільмом про Голодомор

Кінодрамою «Гіркі жнива» в одному із центральних кінотеатрів столиці Молдови відкрилися Дні українського кіно, які триватимуть до 7 листопада.

Заходу передував «круглий стіл» на тему «Голодомор в Україні 1932-1933 років і штучно організований голод у Молдавській РСР у 1946-1947 роках», організований у Молдавському вільному міжнародному університеті (ULIM).

«Обговорювані сьогодні події дуже важливі і для українців, і для молдаван, оскільки розкривають і показують, що насправді у наших народів багато спільного. Як в Україні в 1932-1933 роках, так і в Молдові після якихось 10 років сталінський режим намагався принизити і знищити людей голодом», - підкреслив Тимчасовий повірений у справах України в Молдові Володимир Боєчко.

Дипломат з приємністю відзначив, що місцем проведення “круглого столу” був Молдавський вільний міжнародний університет і серед учасників було багато молоді і студентів. За його словами, мета організаторів - донести до сьогоднішнього покоління ці трагічні сторінки історії України і Молдови, щоб молодь їх розуміла, і коли прийде до влади і вирішуватиме долю країни, то не дозволить повторення цієї трагедії.

Крім «Гірких жнив”, під час Днів українського кіно глядачі матимуть змогу ознайомитися з комедією «Шляхетні волоцюги», мультиплікаційним фільмом «Моя країна — Україна» і документальною кінострічкою «Війна химер». Відбудуться також майстер-класи зі сценарного мистецтва, історії кіно, продюсування.

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Організатором Днів українського кіно виступили Асоціація української молоді Молдови «Злагода» за фінансової підтримки Посольства України в Молдові та Міністерства культури Молдови.

З української сторони допомогу і підтримку надало також Державне агентство України з питань кіно.

Партнерами Днів кіно стали Українська громада Республіки Молдова, Жіноча громада українок Молдови, Світовий конгрес українських молодіжних організацій.

Зінаїда Гурська

Фото: ULIM - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova у Facebook, Зінаїда Гурська