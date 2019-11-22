На керівника НАЗК є 32 претенденти, серед них - "викривачка" агентства

Кабінет міністрів оприлюднив документи 32 кандидатів, що претендують на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляється на сайті КМУ.

На урядовому порталі розміщені відомості з поданих документів осіб, які претендують на участь у конкурсі з відбору на посаду голови НАЗК.

"Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції повідомляє про можливість громадськістю надсилати на електронну скриньку info@napc-sc.com додаткову інформацію щодо осіб, які претендують на участь у конкурсі з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції для повної і всесторонньої оцінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК відбудеться 25 листопада.

Як повідомили у Transparency International Ukraine, 22 особи, які подали заявки, мають юридичну освіту, 9 — науковий ступінь, переважна більшість — з Києва.

Серед них — ексчлен НАЗК (Галина Соломатіна), 7 представників Національного антикорупційного бюро України, по троє з Генпрокуратури та адвокатів. Також подалися працівники університетів, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та КМДА тощо.

"Ми раді, що конкурс спричинив такий інтерес професійної спільноти. Наступний етап — у понеділок, 25 листопада вирішимо, які заявки відповідають формальним вимогам конкурсу", — зазначила співголова комісії, керівник юридичного відділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час відкриття засідання конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК наголосив, що рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією, тому важливо перезапустити роботу НАЗК та до 18 грудня провести незалежні якісні вибори з обрання керівника цього органу.

Серед основних етапів конкурсу: подання заяв комісії на участь у конкурсі до 19 листопада (всі заяви будуть опубліковані, що відкриває можливість для активної громадської участі у цьому процесі); у грудні кращих кандидатів запросять на співбесіду; 18 грудня комісія оголосить результати конкурсу, а пізніше уряд буде робити відповідні призначення.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Ганна Соломатіна, яка обіймала тоді посаду керівника департаменту фінансового контролю НАЗК, звинуватила голову агентства Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій.

Водночас у НАЗК заявили, що поширена ексчиновницею інформація, яка не містить "конкретних фактів", є особистою атакою на Корчак, членів та колектив Національного агентства та спробою дискредитації успішно розпочатої антикорупційної реформи в Україні.