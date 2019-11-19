На посаду голови НАЗК претендує харківський депутат-антикорупційник

Депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах претендує на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це свідчить його декларація, подана в якості кандидата.

Харків’янину 36 років. У рідному місті він відомий за своєю діяльністю в громадській організації «Харківський антикорупційний центр», співзасновником якої є. ГО викриває сумнівні тендери, зокрема, департаментів і комунальних підприємств міськради Харкова.

У 2015 році Булах став депутатом Харківської обласної ради VII скликання від «Самопоміч». А в липні 2018-го вийшов з політичної партії. На позачергових парламентських виборах у цьому році був сьомим номером у списку партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

У декларації Булах вказав, що в 2018 році отримав 92 тисячі гривень зарплати в «Харківському антикорупційному центрі», 253,9 тис. грн склав дохід від підприємницької діяльності. Дружина Булаха як підприємець заробила 772,29 тис. грн.

Депутат облради також задекларував заощадження: 7,5 тис. дол. і 43,5 тис. грн готівкою і 2,774 тис. дол. на банківському рахунку. Заощадження його дружини становлять 8,3 тис.м дол. готівкою. Крім того, у сім'ї є кредити: на суми 23179 і 40873 грн. Родина має будинок площею 188 кв. м і квартиру площею 38 кв. м у Харкові. Дружина Булаха володіє автомобілем Volkswagen Golf Plus 2008 р.в.

фото: НАКИПЕЛО