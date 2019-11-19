Ексдепутат Дзензерський приховав 4,7 мільярда боргів — НАБУ повідомило про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у недостовірному декларуванні на 4,7 млрд грн колишньому народному депутату.

Про це інформує у вівторок пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIIІ скликання у декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки", - зазначили у відомстві.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов’язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд грн.

Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Зважаючи на те, що наразі вказана особа не перебуває за місцем свого проживання, вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено у порядку, визначеному статтями 278, 111, 135 Кримінального процесуального кодексу України (надіслано засобами поштового та електронного зв’язку).

Як повідомило Укрінформу джерело в САП, ідеться про депутата Верховної Ради 8-го скликання Дениса Дзензерського (фракція партії "Народний фронт").

Як повідомляло агентство, у липні 2017 року САП направляла до ГПУ подання на зняття недоторканності з депутата Дзензерського за підозрою в декларуванні недостовірної інформації. За інформацією тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, народний депутат вніс недостовірні дані в декларацію про доходи.

У листопаді 2017 року у САП повідомили, що Генпрокуратура повернула на доопрацювання подання на притягнення до відповідальності народного депутата Дзензерського до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до НАБУ висновки за результатами перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки народного депутата Дзензерського. За даними НАЗК, депутат не вказав у декларації дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами на загальну суму майже 3,2 млрд грн.

Як заявили у НАЗК, такі зобов’язання виникли у народного депутата на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів м. Дніпропетровська, які набрали законної сили та якими ухвалено стягнути з народного депутата як поручителя у зобов’язаннях заборгованість за кредитними договорами. У НАЗК також повідомили, що такі фінансові зобов’язання Дзензерський не зазначив і в декларації за наступний рік. Враховуючи рішення судів, які набрали законної сили у 2016 році, їхній розмір на кінець звітного періоду становив вже близько 4,8 млрд грн.

Крім того, НАЗК повідомило, що у декларації за 2015 рік народний депутат задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 млн грн, а законність підстав набуття не підтвердив доказами.