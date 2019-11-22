Зеленський візьме участь у заходах до Дня пам’яті жертв голодоморів

Президент Володимир Зеленський у суботу візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих від голодоморів.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“У суботу, 23 листопада, о 15:40 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах зі вшанування пам’яті жертв голодоморів”, - ідеться в повідомленні.

Меморіальні заходи відбудуться у Києві біля Національного музею Голодомору-геноциду.

Як повідомлялося, 23 листопада відбудуться жалобні заходи на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей. О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку».

День пам’яті жертв голодоморів відзначають щороку в четверту суботу листопада.

Фото: www.president.gov.ua