Столичний транспорт змінить рух у День пам’яті жертв голодоморів

У столиці 23 листопада у зв’язку із проведенням масових заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів зміниться рух пасажирського транспорту.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"23 листопада у зв’язку із проведенням масових заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів зміниться рух міського пасажирського транспорту", - йдеться у повідомленні

Так, 23 листопада із 13:00 до 15:00 рух автобусів №№ 24, 62 буде організовано за маршрутом: від Національного музею історії України в II Світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.

Автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до Софійської площі.

Із 16:00 до закінчення заходів рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної). Рух автобусів маршруту №24 буде організовано від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Грушевського за власним маршрутом, далі вул. Московська – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в II Світовій війні.

Автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі №520, буде організовано за наступною схемою: ст. м. «Видубичі» – Залізничне шосе – Либідська площа – вул. Велика Васильківська – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України у II Світовій війні.

Автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 470– за схемою: вул. Ягідна – просп. Науки – б-р Дружби Народів – б-р Лесі Українки – вул. Генерала Алмазова – вул. Цитадельна – вул. Лаврська – Національний музей історії України в II Світовій війні.

Як повідомлялось, у столиці 23 листопада відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми та традиційна акція «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів.