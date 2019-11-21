Епіфаній: Захищати свою свободу і гідність мусимо щодня

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній переконаний, що захищати свою свободу, незалежність і гідність українці мусять щодня.

Про це він написав у Facebook з нагоди Дня Гідності та Свободи.

"Сьогодні особливий день для українського народу. Ми не стільки святкуємо, як згадуємо, переосмислюємо і усвідомлюємо, що Гідність і Свобода є важливим і дорогоцінним даром для кожного з нас. Ба більше – на 29-му році від часу відновлення Незалежності нашої держави, зважаючи на російську агресію на сході України та її руйнівні наслідки всередині країни, ми розуміємо, що захищати свою свободу, незалежність і гідність ми мусимо й далі – щодня, щохвилини, щосекунди", - наголосив Епіфаній.

Він нагадав, що 21 листопада, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го.

"Ці події пов’язані справжнім духом єднання, взаємодопомоги, жертовності та любові до ближніх. Люди, які з доброї волі виходили на майдани по всій Україні, не посягали на чуже, а захищали своє, рідне, вони боронили власний вибір, майбутнє своїх дітей і наступних поколінь. Проте, на жаль, на відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної свободи й гідності у 2013-му вартувало багатьом нашим співгромадянам найдорожчого – життя. Як відомо, лише за три місяці Євромайдану у мирній на той час країні за власну свободу віддали життя понад сотня людей, і ще понад дві тисячі дістали поранення", - зауважив предстоятель ПЦУ.

Він наголосив, що Майдан, військова агресія РФ у Криму та на сході України спричинили незворотні зміни в українському суспільстві та церкві. "Вони допомогли зрозуміти необхідність церковного об'єднання та визнання суб'єктності українського православ'я Вселенським патріархатом. Ці події остаточно довели, що наша держава – європейська країна, яка зробила вибір на користь належності, європейської християнської цивілізації ще понад 1000 років тому під час хрещення України-Руси", - зазначив митрополит.

Епіфаній підкреслив: варто пам’ятати, що обраний нашим народом шлях, хоч і важкий, тернистий, але незворотний, а захист нашої гідності та свободи триває донині. На жаль, досі від рук російського агресора гинуть наші сини і доньки, захищаючи свободу, нас із вами. Тож найперше завдання, яке стоїть зараз перед нами, – це зберегти й укріпити досягнуте, а не бездумно розтратити чи віддати те, що здобуто такою дорогою ціною, додав очільник ПЦУ.

День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.