Річниця революцій: на Майдані проходить Віче гідності

До Дня гідності та свободи у Києві на Майдані Незалежності проходить Віче гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До заходу долучилось щонайменше 200 осіб, люди періодично прибувають на віче.

Учасники заходу виконали гімн, також зі сцени поблизу Монумента Незалежності наразі лунають пісні.

Захід проходить мирно, на віче чергують правоохоронці та карета Швидкої допомоги.

Як повідомлялось, Об'єднання "Рух опору капітуляції" закликало українців прийти у День гідності та свободи 21 листопада на Майдан Незалежності в Києві й взяти участь у Віче гідності. Мета заходу - "захистити свободу, національну ідентичність, демократію та цивілізаційний вибір України".

Організатори віче також закликали "без партійних прапорів" долучитись до заходу усіх представників патріотичних сил.

Як повідомлялося, День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року. Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.