На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві - вечірній поминальний молебень

У Києві до Дня Гідності та Свободи проходить вечірній поминальний молебень в храмі архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На молебні зібралося близько сотні людей для спільної молитви за Небесну сотню і всіх борців, які віддали життя за незалежність України.

Люди принесли з собою квіти та лампадки.

Після молитви усі бажаючі запалять лампадки уздовж Алеї Героїв Небесної сотні.

Цьогоріч всі заходи до Дня Гідності та Свободи відбуваються під гаслом "Вільні творити майбутнє». А Національний музей Революції гідності разом із партнерами до цього дня підготували тематичні виставки показ фільмів, інсталяції, презентації книжок і відеороликів, лекції.

Як повідомлялося, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цими днями в Україні розпочалися Помаранчева революція 2004 року та Революція гідності 2013 року.