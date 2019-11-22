ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити двом колишнім в’язням майже €25 тисяч

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити двом колишнім в’язням майже €25 тисяч

Укрінформ
Україна програла у Європейському суді з прав людини дві справи за позовами українських громадян.

Відповідні постанови ЄСПЛ оприлюднив у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

У справі «Смілянська проти України» ЄСПЛ визнав порушення Європейської конвенції з прав людини щодо умов тримання у СІЗО, достатності підстав тримання під вартою та ненадання необхідного медичного забезпечення.

У лютому 2011 року проти Вікторії Смілянської було порушене кримінальне провадження за підозрою у нелегальному придбанні, зберіганні та поширенні наркотиків. Від січня до листопада 2011 року вона перебувала у Харківському СІЗО.

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Справу нині продовжує розглядати суд.

ЄСПЛ постановив, що держава Україна мусить виплатити позивачу 10 тис. євро за нематеріальні збитки.

У другій справі, «Мельник проти України», ЄСПЛ визнав порушення Європейської конвенції з прав людини у частині неналежного поводження з особою у відділку міліції та неефективного розслідування в Україні цього факту. Окрім цього визнано порушенням погані умови тримання заявника у колоніях, а також примус його до зізнання у злочині.

Заявник Микола Мельник отримав судовий вирок за обвинуваченням в участі у пограбуванні, що сталося у Києві у січні 2007 року.

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У червні 2018 року заявник звільнився з місць позбавлення волі після відбуття ув'язнення.

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити на користь заявника 12 тис. євро за нематеріальні збитки, 2760 євро судових витрат та 30 євро компенсації за поштові відправлення.

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