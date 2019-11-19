ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити €4 тисячі російському опозиціонеру

Російський опозиціонер Леонід Развозжаєв виграв у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії та України.

Це випливає з оприлюдненого у вівторок рішення ЄСПЛ у справі російського громадянина Развозжаєва проти держав Росії та України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Суд постановив, що Росія повинна виплатити заявнику 11 тис. євро за нематеріальні збитки, і Україна повинна виплатити 4 тис. євро», - постановив ЄСПЛ.

Ідеться про скаргу, подану до суду Розвозжаєвим, якого в Росії обвинуватили в організації «масових заворушень» під час акцій протестів опозиції у Москві на Болотній площі у травні 2012 року.

З метою уникнення переслідувань з боку російської влади політичний активіст Розвозжаєв прибув у жовтні 2012 року до Києва, де планував попросити притулку.

«Він свідчив, що був викрадений невідомими особами, насильно посаджений до мікроавтобуса та доставлений, всупереч своїй волі, назад до Росії, де його примусили зізнатися у підготовці політичних заворушень та насильстві», - йдеться у матеріалах справи.

У Росії у липні 2014 року заявника було визнано винним в організації масових заворушень та засуджено до 4,5 років ув'язнення.

Відтак, ЄСПЛ визнав, що відносно російського громадянина Розвозжаєва РФ і Україна порушили дві статті Європейської конвенції з прав людини, включаючи заборону тортур та негуманного поводження, а також право на свободу і безпеку.