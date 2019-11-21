В Україні пропонують створити Агентство з розвитку оборонних технологій

Національний інститут стратегічних досліджень та Український інститут безпекових досліджень запропонували Кабінету міністрів та Міністерству оборони України створити Агентство з розвитку оборонних технологій.

Про це повідомляє інформагентство Оборонно-промисловий кур'єр.

“З метою формування ефективної системи організації та проведення наукових досліджень зі створення інноваційних оборонних технологій для розробки на їхній основі високотехнологічних озброєнь доцільно Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України розглянути питання щодо: утворення Агентства з розвитку оборонних технологій як центрального органу виконавчої влади, в межах граничної чисельності Збройних Сил України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України; фінансування діяльності Агентства в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику – Міністерству оборони України, окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, не заборонених законодавством; механізму грошового забезпечення співробітників Агентства (цивільного персоналу та військовослужбовців), який дозволив би укомплектувати його висококваліфікованими спеціалістами”, - йдеться в повідомленні.

Аргументуючи необхідність створення агентства, представники згаданих інститутів наводять оцінку співвідношення військових потенціалів Російської Федерації та України, яка свідчить не на користь останньої. Як зазначається, за кількісними та за якісними показниками російський військовий потенціал значно перевищує відповідні показники України. До того ж, розрив у їхніх якісних параметрах має тенденцію до зростання: в останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби.

“На початок 2019 року загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) зросла до 61 % (у сухопутних військах – 48,3 %, у повітряно-космічних силах – 74 %, у військово-морському флоті – 62,3 %, у повітряно-десантних військах – 63,7 %). Водночас у силах оборони України цей показник не перевищує 10 %. Основу їх технічного оснащення становлять зразки ОВТ 70 – 80 років минулого століття, які морально і фізично застаріли. Це суттєво знижує спроможності наших сил оборони, обмежує можливості опанування ними нових форм і способів ведення збройної боротьби, у тому числі з асиметричної протидії російській агресії”, - йдеться в повідомленні.

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На думку експертів, в Україні наразі відсутня ефективна система наукових досліджень і впровадження новітніх технологій для створення сучасних ОВТ. Переоснащення ж української армії сучасними зразками зброї може стати основою стримування значно переважаючого за чисельністю та оснащенням противника від подальшої ескалації збройного конфлікту, а також здійснення ним повномасштабної агресії проти України. Тому створення агентства дасть поштовх такому переоснащенню, вважають в інститутах.