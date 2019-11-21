Україна ініціюватиме угоди з Канадою і США у сфері цифрових послуг
Про це Качка сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Він розповів, що в Баварії спілкувався з представниками компанії Siemens, які постачають медичне обладнання.
"Запитую: як наша країна може бути всередині цього ланцюжка? У відповідь: Україна вже є. Всі складові обладнання виробляються в Німеччині, Франції, Китаї і поставляються безпосередньо звідти. Але при цьому в Україні і ще кількох державах є "айтішна" складова, яка не тільки обслуговує, але і розвиває це обладнання", - сказав Качка.
Він додав, що розвиток у сфері IT є пріоритетом для України.
"Ми зараз є глобальним переговорником угоди щодо електронної комерції в рамках СОТ. Ми говоримо про інтеграцію в цифровий союз з ЄС в рамках Угоди про асоціацію", - зазначив Качка.
Він також повідомив, що Україна буде пропонувати Канаді і США угоду в сфері IT.
"Ми будемо пропонувати Канаді укласти саме такий розділ в угоді, який вони мають зі США та Мексикою щодо цифрових послуг. Про те саме ми будемо говорити зі Штатами. Ось такий сюжет я бачу, коли говоримо про залучення нашої промисловості та збільшення частки високих технологій у нашому експорті", - заявив посадовець.