Відділення Інституту нацпам'яті очолив історик і ветеран АТО

Південне міжрегіональне відділення Українського інституту національної пам'яті (УІНП) за підсумками конкурсу очолив відомий одеський історик і ветеран російсько-української війни Сергій Гуцалюк, що недавно повернувся зі Сходу України.

Про відкриття в Одесі відділення УІНП та власне призначення Гуцалюк повідомив кореспондентові Укрінформу.

"Відбірковий конкурс на вакантну посаду керівника Південного міжрегіонального відділення Управління реалізації політики національної пам'яті тривав півтора місяця. Повноваження працівників відділення поширюються на територію Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АРК Крим", - зазначив Гуцалюк.

Як наголосив керівник представництва, "ми будемо спиратися у своїй діяльності передусім на підтримку діячів культури, науки і ветеранської спільноти".

Офіційна презентація Південної філії УІНП відбудеться 29 листопада в будівлі Одеської обласної наукової бібліотеки ім. Грушевського. 29-30 листопада в Одесі Український інститут національної пам’яті проведе заходи під гаслом "Робимо історію популярною!".