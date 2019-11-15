Обрання В’ятровича депутатом оскаржили у суді — Княжицький

Близькі до влади адвокати оскаржили у Верховному суді обрання Володимира В’ятровича народним депутатом.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, оприлюднивши сканкопію відповідної позовної заяви.

"Партія Слуг навмисно сьогодні незаконно не допустила Володимира В’ятровича до складання присяги. Уже близькі до влади адвокати оскаржили обрання Володимира народним депутатом у суді", - написав Княжицький.

Згідно з документом, позовну заяву зареєстровано у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. Позивач — Андрій Хілько. Відповідачем у справі вказано Центральну виборчу комісію, третьою стороною — партію "Євросолідарність".

Депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар назвала цей позов "бєспрєдєлом".

"Давно такого бєспрєдєла, ну і страху, не пам’ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В’ятровича", - зазначила вона у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 15 листопада, фракція "Євросолідарності" закликала Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова надати можливість В'ятровичу скласти присягу. Як наголосили у фракції, усі необхідні документи від Центральної виборчої комісії були передані до апарату Верховної Ради.

Своєю чергою Разумков заявив, що ще не отримав документів від ЦВК про реєстрацію В'ятровича народним депутатом.

ЦВК 14 листопада зареєструвала В’ятровича народним депутатом.

Він пройшов до парламенту після того, як свої повноваження склала депутат Ірина Луценко, а наступна у виборчому списку "Європейської солідарності" Наталія Бойко (№24) написала відмову від мандата.