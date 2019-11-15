Разумков не отримував від ЦВК документи про реєстрацію В'ятровича депутатом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки що не отримав документів від Центральної виборчої комісії щодо реєстрації Володимира В'ятровича народним депутатом.

Про це спікер сказав 15 листопада під час засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене є інформація про те, що є рішення Центральної виборчої комісії, але станом на зараз у мене на руках немає цих документів. Будуть документи - будемо в рамках чинного законодавства приводити до присяги народних депутатів. Але порушувати ми не будемо", - пояснив Разумков.

Перед цим народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій, виступаючи з трибуни парламенту, звернувся до Голови ВР із вимогою надати можливість В'ятровичу скласти присягу у п'ятницю.

"Вимагаю від голови, щоб сьогодні В'ятрович склав присягу і став народним депутатом... Ми сьогодні маємо виконати ще один свій, передбачений законом, обов'язок: сьогодні тут, з трибуни Верховної Ради України, має зачитати присягу новообраний народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. Учора Центральна виборча комісія визначила, що Володимир В’ятрович є народним депутатом України. Зранку (15 листопада - ред.) усі документи були передані до апарату Верховної Ради України. Має відбутися тільки формальна річ: голова (ВР Дмитро Разумков - ред.) має запросити до трибуни Володимира В’ятровича, щоб він зачитав присягу", - зазначив Парубій.

При цьому він додав, що складення присяги новообраними депутатами — це "звичайна формальна річ, з якою ніколи не було жодних труднощів".

"Чому це є сьогодні? Чому це політичне рішення зараз відбувається в залі? Чи тому що дехто кричав, що не пустить В'ятровича до Верховної Ради? Чи тому що є бажання ще раз ударити по опозиційній партії "Європейська солідарність"? Не беріть на себе всю цю відповідальність за ту частину вашої команди, яка займає відверту антиукраїнську позицію та говорить, що мова - це маніпуляція, що армія - це маніпуляція, що церква - це маніпуляція", - наголосив Парубій.

Цю частину його виступу деякі присутні в сесійній залі депутати із фракції "Слуга народу" зустріли невдоволеним гудінням незгоди. Парубій же закликав їх припинити політизувати процедурні моменти роботи парламенту, пригрозивши натомість швидким завершенням їхньої політичної кар'єри.

"Це ваші люди це говорять! Ви зараз "мукаєте" українцям, які захищали країну, які захищали мову, віру і церкву... Ви будете "мичати" Путіну - про нього ви не згадуєте! Ви б'єте по "ЄС, ви б'єте по В'ятровичу, ви б'єте по патріотах! Я закликаю вас: зупиніться, бо дуже швидко закінчиться для вас ваша коротка політична каденція", - додав він.

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейської солідарності"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров’я.

Відповідно до виборчого списку "ЄС", її місце у парламенті мала посісти Наталія Бойко (№24 списку). Проте Бойко вирішила не брати мандат і подала до Центральної виборчої комісії заяву про відмову від балотування. Своє рішення вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" став колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).

14 листопада ЦВК задовольнила заяву Бойко та зареєструвала В’ятровича народним депутатом.